Türkiye genelinde 23 Nisan 2021 Cuma günü yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.

AA