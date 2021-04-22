Türkiye 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Türkiye

23 Nisan'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olacağının belli olmasının ardından vatandaşlar 23 Nisan'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

22 Nisan 2021, Perşembe 19:20 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 23 Nisan 2021 Cuma günü yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.

AA

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