Survivor yeni sezon başladığı andan itibaren bir ilk yaşandı. İletişim oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Hem duygu dolu anların yaşandığı iletişim oyununda, Survivor başladığından beri ilk kez gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler büyük sevinç yaşarken, ünlüler takımı adalarına üzgün döndü.

Gönüllüler daha sonra iletişim oyunu için ödül alanına geldiler. Hem fotoğraflarını paylaşan hem de arkadaşlarından gelen mesajları okuyan gönüllüler mutlu anlar yaşadı.



