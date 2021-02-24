23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne?
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen 34. bölümde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Peki 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? İşte detaylar..
24 Şubat 2021, Çarşamba 00:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Survivor yeni sezon başladığı andan itibaren bir ilk yaşandı. İletişim oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Hem duygu dolu anların yaşandığı iletişim oyununda, Survivor başladığından beri ilk kez gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler büyük sevinç yaşarken, ünlüler takımı adalarına üzgün döndü.
Gönüllüler daha sonra iletişim oyunu için ödül alanına geldiler. Hem fotoğraflarını paylaşan hem de arkadaşlarından gelen mesajları okuyan gönüllüler mutlu anlar yaşadı.
BUNLARI DA OKUYUN