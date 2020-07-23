Türkiye 23 Temmuz corona virüs tablosu! İşte durumun kritik olduğu iller

23 Temmuz corona virüs tablosu! İşte durumun kritik olduğu iller

Türkiye

23 Temmuz corona virüs tablosu! İşte durumun kritik olduğu iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.

23 Temmuz 2020, Perşembe 20:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365’e ulaştı.

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