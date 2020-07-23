23 Temmuz corona virüs tablosu! İşte durumun kritik olduğu iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu.
23 Temmuz 2020, Perşembe 20:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadesini kullandı.
Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365’e ulaştı.
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