Türkiye 235 sağlık personeli ataması geçen yıldan boş kalan kadrolar için!

235 sağlık personeli ataması geçen yıldan boş kalan kadrolar için!

Türkiye

235 sağlık personeli ataması geçen yıldan boş kalan kadrolar için!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 235 sağlık personeli atamasının geçen yıl açılan kadrolardan boş kalanlar için yapıldığını açıkladı.

12 Şubat 2021, Cuma 23:56 Son Güncelleme:
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Twitter üzerinden yapılan "235 sağlık ataması kabul edilemez" etiketli paylaşımlar Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Bunun üzerine Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, 235 sağlık ataması kabul edilemez. Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." bilgisini paylaştı.

AA

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