24. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 3 bin kadın polis memur adayı alınacak. Adaylar son olarak fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına girdiler. Şimdi bu sınavların sonuçları bekleniyor. Peki, 24. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne lisans mezunu (2.500) kadın, önlisans mezunu (500) kadın olmak üzere toplam (3.000) kadın öğrenci alımı yapılacak. Adaylar son olarak mülakat sınavına girdiler. Şimdi on binlerce kadın aday mülakat sonuçlarına ulaşmak istiyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?
24. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
24. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan açıklama yok. Daha önceki dönemleri incelediğimizde mülakat sonuçlarının açıklanma süresi 1 ay olarak görülüyor.