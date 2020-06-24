Bakan Koca'nın açıklamaları:

Bugünkü hayatımız tedbirlere bağlı kalarak planlarımızı uygulayacağımız bir hayattır. Bu yaz günlerinin aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var. Bazı kontrol mekanizmalarını bir süre daha sıkı tutmaya mecburuz. Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

Corona virüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Ağız ve burun yoluyla bulaşan bu virüs evimizin dışında başka insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlarda koruyucu maske kullanmamızı zorunlu kılıyor. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Bankta, denize karşı yalnız oturuyorsak elbette maske gerekli değildir. Maske tüm Türkiye'de ortak sorumluluğumuzdur.

Gençler, bilmenizi isterim ki dünyada; iyilik, güzellik, özgürlük adına ne yapılmışsa bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı başarabilenler tarafından yapılmıştır. Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürenler dünyayı değiştirir. Bugünün dünyasını sizin yaşınıza yakın insanlar değiştirdi. Hepimizin önünde heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden fedakarlıklar isteyen doktor ağabeyiniz olarak bu iki günün hepinize başarı getirmesini yürekten diliyorum.

Günlük corona virüs tablosu

Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. Yakın günlerde yapılan diğer sınavları dikkate almalıyız. Okul girişindeki yığılmalarda ailelerin olduğunu biliyoruz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezlerinin uzağında beklemelerini rica ediyoruz.

Sağlık Bakanı Koca, 24 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 53 bin 486 olurken, bin 492 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte bin 386 kişi iyileşti.

İkinci dalga açıklaması

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.

Bizim şu an ikinci dalgayı yaşamadığımızı rahat olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe sayılarımız düşüyor. Yoğun bakımdaki hastaların can kaybı oranı yüzde 2'lere düşmüş durumda.

Birinci dalganın etkisi devam ediyor. Bazı bölgelerimizde vaka sayısının arttığını görüyoruz.

16 Mart öncesinde vefat edenlerin yaş ortalaması 71 iken şu anda 74 oldu.







