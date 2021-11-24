Türkiye 24 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

24 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

Türkiye

24 Kasım 2021 korona tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 24 Kasım 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

24 Kasım 2021, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testte 27 bin 592 vaka tespit edildi. 175 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 285 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testte 27 bin 592 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 285 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,41, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 119 bin 518, 2'nci dozda 50 milyon 192 bin 722 ve 3'üncü dozda 12 milyon 11 bin 532 olmak üzere toplam 119 milyon 726 bin 75 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'MÜCADELE, SALGIN KADAR TARTIŞILMAZ KESİNLİKTE OLMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid- 19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" dedi.

ANKARA (DHA)

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