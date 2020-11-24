Türkiye 24 Kasım corona virüs tablosu

24 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

24 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

24 Kasım 2020, Salı 19:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanı Koca, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." ifadelerini kullandı.

AA


İlgili Haberler
Bakan Koca'dan corona virüs aşısı açıklamasıİstanbul'da corona riski olmayan tek yer orman ve otoyollar kaldıDeprem sonrası İzmir'de corona virüs vaka sayısında patlama14 yaşındaki Mehmet corona virüsten hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reformlar başlamadan bitti mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’ye gözdağı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökçeada feribot seferlerinde iptal