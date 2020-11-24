24 Kasım corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.
24 Kasım 2020, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." ifadelerini kullandı.
AA