24 kişiyi 3 milyon dolandırılan karı-koca yakalandı Eskişehir'de kent merkezi ve ilçelerde otomobil, arsa, daire ve küçükbaş hayvan alım satımı yaptıklarını söyleyerek 24 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen karı- koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.