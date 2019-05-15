24 kişiyi 3 milyon dolandırılan karı-koca yakalandı
Eskişehir'de kent merkezi ve ilçelerde otomobil, arsa, daire ve küçükbaş hayvan alım satımı yaptıklarını söyleyerek 24 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen karı- koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de sattıkları otomobil, arsa, daire ve küçükbaş hayvanların paralarını tahsil edemeyenler polise şikayette bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında aldıkları mallara karşılık para ödemediği tespit edilen Mahmut Ç. ve Selda Ç., Balıkesir’de yakalandı.
Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla Eskişehir’e getirilen çiftin en az 24 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA