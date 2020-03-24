24 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Hekimoğlu

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın oynadığı ‘Hekimoğlu’nda: Vahap, Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı ilacı tanıtmasını ister. Karşılığında, ekibinden kimseyi kovmayacaktır. Hekimoğlu, kabul eder. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Öte yandan lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.

ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Burak Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: İlyas ve Behzat, Alparslan sayesinde ölümden kurtulurlar. Kepelillerin ortaya çıkışıyla Çakırbeylilerin karşısında yeni bir cephe açılır. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister.

SHOW TV 20.00: Ramo

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo ve Sibel’in aşkı intikamı yener ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. Polise sığınan Alpay, komisyonla ilgili her şeyi anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. Ramo, yakınında bir köstebek olduğunu anlar.

FOX 20.00: Baraj

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı ‘Baraj’da: Nehir’in bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Tarık ve Nazım arasında anlaşmazlık yaşanır. Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşır. Zahra, Tarık’a yakın olmaya çalışır. Nazım’ın boşladığı şantiyede işçiler disiplini bozmaya başlar.

TRT 1 20.00: Tutunamayanlar

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: Tarık, Tunç’un İrem’e ne teklif ettiğini merak eder. İlhan’ı Periler Konseyi’nde zor bir sınav bekler. Tarık, çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Rakibi Dr. Tunç ise, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasının nedeni tabi ki İrem’dir.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar ödülü kazanmak için ter dökecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak ve yarışmaya veda eden isim belli olacak.





ATV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz





KANAL D 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu





STAR TV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sümela'nın Şiftesi 3: Cünyor Temel





FOX TV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Baraj





TRT 1 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:35 Böyle Bitmesin

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'Te 3 Tarih





TV8 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 24 Mart 2020 Salı yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo





Kanal 7 24 Mart 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 24 Mart 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



