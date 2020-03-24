24 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
24 Mart 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 24 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
24 Mart 2020, Salı 08:52 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Hekimoğlu
Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın oynadığı ‘Hekimoğlu’nda: Vahap, Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı ilacı tanıtmasını ister. Karşılığında, ekibinden kimseyi kovmayacaktır. Hekimoğlu, kabul eder. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Öte yandan lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir.
ATV 20.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Burak Sergen ve Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: İlyas ve Behzat, Alparslan sayesinde ölümden kurtulurlar. Kepelillerin ortaya çıkışıyla Çakırbeylilerin karşısında yeni bir cephe açılır. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister.
SHOW TV 20.00: Ramo
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo ve Sibel’in aşkı intikamı yener ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. Polise sığınan Alpay, komisyonla ilgili her şeyi anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. Ramo, yakınında bir köstebek olduğunu anlar.
FOX 20.00: Baraj
Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı ‘Baraj’da: Nehir’in bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Tarık ve Nazım arasında anlaşmazlık yaşanır. Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşır. Zahra, Tarık’a yakın olmaya çalışır. Nazım’ın boşladığı şantiyede işçiler disiplini bozmaya başlar.
TRT 1 20.00: Tutunamayanlar
Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in rol aldığı ‘Tutunamayanlar’da: Tarık, Tunç’un İrem’e ne teklif ettiğini merak eder. İlhan’ı Periler Konseyi’nde zor bir sınav bekler. Tarık, çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Rakibi Dr. Tunç ise, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasının nedeni tabi ki İrem’dir.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar ödülü kazanmak için ter dökecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak ve yarışmaya veda eden isim belli olacak.
ATV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sümela'nın Şiftesi 3: Cünyor Temel
FOX TV 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Baraj
TRT 1 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:35 Böyle Bitmesin
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'Te 3 Tarih
TV8 24 Mart 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 24 Mart 2020 Salı yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7 24 Mart 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 24 Mart 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla