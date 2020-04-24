24 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 24 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
24 Nisan 2020, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’, tekrar bölümüyle ekranda: Nedim, ameliyata alınır. Ekip, Kadri’yi yakalamak için yeni planlar yapar. Öte yandan ailesiyle Gazi’nin Yeri’ne gelen küçük Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlar. Bu arada etrafta gezinen siyah bir minibüs tespit edilir.
TRT1 18.50: Kuşlarla Yolculuk
Erdinç Gülener, Tuncer Salman ve Derda Yasir Yanal’ın başrollerde olduğu ‘Kuşlarla Yolculuk’ dizisi, ramazan boyunca her gün yayınlanacak. Dizide, Mantıku’t-Tayr adlı eserdeki 9 kuşu simgeleyen dervişlerin ve ‘Hüdhüd’ü simgeleyen Şeyh’in hayata bakış açıları, felsefeleri, evren, doğa ve insanla ilişkileri öyküleştiriliyor. İlk bölüm, ‘Keklik Kuşu-İhtiras’ adını taşıyor.
CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi
Başak Şengül ile Akıl Çemberi’ne; Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Prof. Dr. Osman Erk konuk olacak. Programda, ‘Aşamalı normalleşme çalışmaları hangi şartlarda hayata geçirilebilir?’, ‘Haziranda hayat normale döner mi?’, ‘Tüm dünyada yürütülen aşı çalışmalarından hangileri daha umut verici?’ gibi sorular yanıt bulacak.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in bu bölümde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için ter dökecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.
ATV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22:30 Kardeş Payı
23:50 Son Durak
KANAL D 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar
STAR TV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Ana Haber
20:00 Medcezir
23:15 Acil Arama
FOX TV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)
23:30 Anamız Var 2
TRT 1 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 Ramazan Güzeldir
06:25 Bir Yusuf Masalı
08:25 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35 Kalk Gidelim Eve
23:10 Ramazan Güzeldir
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
TV8 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor
20:00 Survivor
Show TV 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür
23:45 Yakut Kırmızı
Kanal 7 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Ey Oğul
11:05 Kezban Yenge
12:40 Abdu
14.30 Yemin
16:10 Masum
17:50 Ana Haber
18.45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf
a2 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla