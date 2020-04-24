24 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 24 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’, tekrar bölümüyle ekranda: Nedim, ameliyata alınır. Ekip, Kadri’yi yakalamak için yeni planlar yapar. Öte yandan ailesiyle Gazi’nin Yeri’ne gelen küçük Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlar. Bu arada etrafta gezinen siyah bir minibüs tespit edilir.

TRT1 18.50: Kuşlarla Yolculuk

Erdinç Gülener, Tuncer Salman ve Derda Yasir Yanal’ın başrollerde olduğu ‘Kuşlarla Yolculuk’ dizisi, ramazan boyunca her gün yayınlanacak. Dizide, Mantıku’t-Tayr adlı eserdeki 9 kuşu simgeleyen dervişlerin ve ‘Hüdhüd’ü simgeleyen Şeyh’in hayata bakış açıları, felsefeleri, evren, doğa ve insanla ilişkileri öyküleştiriliyor. İlk bölüm, ‘Keklik Kuşu-İhtiras’ adını taşıyor.

CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi

Başak Şengül ile Akıl Çemberi’ne; Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Prof. Dr. Osman Erk konuk olacak. Programda, ‘Aşamalı normalleşme çalışmaları hangi şartlarda hayata geçirilebilir?’, ‘Haziranda hayat normale döner mi?’, ‘Tüm dünyada yürütülen aşı çalışmalarından hangileri daha umut verici?’ gibi sorular yanıt bulacak.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in bu bölümde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için ter dökecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.





ATV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22:30 Kardeş Payı

23:50 Son Durak





KANAL D 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar





STAR TV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Ana Haber

20:00 Medcezir

23:15 Acil Arama





FOX TV 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın finali)

23:30 Anamız Var 2





TRT 1 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 Ramazan Güzeldir

06:25 Bir Yusuf Masalı

08:25 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Kalk Gidelim Eve

23:10 Ramazan Güzeldir

23:40 Mesnevi'den Hikayeler





TV8 24 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor

20:00 Survivor





Show TV 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür

23:45 Yakut Kırmızı





Kanal 7 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Ey Oğul

11:05 Kezban Yenge

12:40 Abdu

14.30 Yemin

16:10 Masum

17:50 Ana Haber

18.45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf





a2 24 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











