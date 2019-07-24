24 Dönem POMEM sürecinde yavaş yavaş sona gelinirken adaylar artık fiziki yeterlilik sınav sonuçlarının açıklanmasını istiyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise Sözlü sınav süreci başlayacak. On binlere kadın polis adayının şu sıralar sıkça yönelttiği soru ise "24. POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı?" şeklinde...

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Daha önceki süreçte yaklaşık 50 günlük bir süre söz konusuydu. Bu süre aşılırken beklentiler sonuçların ağustos ayı başında açıklanacağı yönünde...