24. POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav (mülakat) ne zaman?
24. dönem başvuruları nisan ayında başladı. Adaylar mayıs ayında fiziki yeterlilik sınavında ter döktüler. 16 Mayıs'ta yapılan son duyurunun ardından sonuçlara ilişkin hala bir açıklama gelmedi. Şimdi adaylar hem fiziki yeterlilik sınav sonuçlarını hem de sözlü sınavın ne zaman yapılacağını sorguluyor.
24 Dönem POMEM sürecinde yavaş yavaş sona gelinirken adaylar artık fiziki yeterlilik sınav sonuçlarının açıklanmasını istiyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise Sözlü sınav süreci başlayacak. On binlere kadın polis adayının şu sıralar sıkça yönelttiği soru ise "24. POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı?" şeklinde...
POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM 24. dönem fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Daha önceki süreçte yaklaşık 50 günlük bir süre söz konusuydu. Bu süre aşılırken beklentiler sonuçların ağustos ayı başında açıklanacağı yönünde...