Bilim & Teknoloji 24 saat ekrana bakmayana 2 bin 400 dolar verilecek

24 saat ekrana bakmayana 2 bin 400 dolar verilecek

Bilim & Teknoloji

24 saat ekrana bakmayana 2 bin 400 dolar verilecek

ABD'de bir şirket, 24 saatlik dijital detoks yarışması başlattı. 1 gün boyunca telefon, televizyon ve akıllı saat gibi cihazları kullanmayan kişilere 2400 dolar ödenecek.

23 Mart 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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ABD'de ev teknolojileri geliştiren 'Reviews.org' adlı şirket, dijital detoks uygulayacak kişiler aradıklarını duyurdu. Şirket, 24 saat boyunca dijital ekranlara bakmayacak kişilere 2 bin 400 dolarlık (yaklaşık 19 bin TL) ödül vadediyor. Söz konusu teknolojik ürünlere cep telefonu, televizyon, akıllı saatler ve -mikro dalga hariç- akıllı ev aletleri de dahil.

Şirketin yayımladığı yarışma ilanında, ideal aday 'teknolojiye meraklısı ve aynı zamanda ona meydan okumaya hazır biri' olarak tanımlandı. İlanda, "Her zaman American Ninja Warrior gibi gerçeklik yarışmalarını kazanmak istediniz, ancak bunun yerine Mario Kart ve Mortal Kombat'ı yenmeye çalışmakla mı meşguldünüz? Cihazlarınızı bir günlüğüne de olsa kullanmayı bırakıp para kazanmak istiyorsanız, bu sizin için fırsat" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, yarışmacı olarak seçilen kişilerin teknolojik cihazları evden alınarak güvenli bir depoda muhafaza edilecek. Yarışmacılara 200 dolarlık bir Amazon hediye çeki verilecek. Yarışmacılar bu çek ile teknolojiden uzak geçirecekleri 24 saat için kendilerine 'hayatta kalma seti' oluşturacak.

Başvurular 26 marta kadar açık ama Türkiye'de kimse başvuramayacak.

Gençler ekran başında en az 7 saat geçiyor

Yarışmanın amacı, şirketin teknoloji kullanımına ilişkin veri elde etmesinin yanı sıra, enformasyon çağının hastalıklarından biri olan ekran bağımlılığına dikkat çekmek.

ABD'de, ekran bağımlılığına karşı yapılan son araştırmalar genç bir bireyin günde sadece eğlence amaçlı ekran başında 7 saat geçirdiğini ortaya koydu.

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