Dünya 24 saatte 2 patlama daha meydana geldi

24 saatte 2 patlama daha meydana geldi

Dünya

24 saatte 2 patlama daha meydana geldi

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama daha meydana geldi.

05 Aralık 2021, Pazar 00:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yanardağda 2 patlama meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı yaşandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yanardağda yerel saatle 02.47’de 39 dakika süren bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Cenapred, yanardağdaki patlayıcı aktivitenin önümüzdeki günlerde düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ve yanardağın yakındaki yerleşim yerlerine hafif ve orta derecede kül yağışları yaşanmasını öngördüklerini açıkladı.

Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerleyerek sağlık riski oluşturduğunu bildirirken, söz konusu eyaletlerde yaşayan vatandaşları zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda uyardı.

En son 2 Aralık’ta patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl’da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Omicron vaka sayısı yükseldi, kurallar sıkılaştırıldı