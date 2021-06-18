Türkiye 24 yıl hapis cezası verildi, beraatini talep etti: Eşim beni de ateşin içine attı

24 yıl hapis cezası verildi, beraatini talep etti: Eşim beni de ateşin içine attı

Türkiye

24 yıl hapis cezası verildi, beraatini talep etti: Eşim beni de ateşin içine attı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde karısını balkondan iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan kişi, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Haziran 2021, Cuma 20:45 Son Güncelleme:
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1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık M.S, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık M.S, savunmasında, olay günü eşinin telefonuna gelen SMS mesajını okuduğunu, "Bu ne?" diye sorduktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve karısının bir anda yanından ayrılarak kendisini balkondan attığını iddia etti. Bir yılı aşkın süredir suçsuz yere cezaevinde kaldığını savunan ve beraatini talep eden M.S, "Suçsuz, günahsız şekilde tutukluyum.

Eşim kendini attı, beni de ateşin içine attı. Değil atma en ufak bir kabahatim varsa beni burada idam edin. Ortada bir mağdur varsa onlar da ben ve çocuklarımdır." dedi. Mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde 6 Temmuz 2020’de TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşen G.S. hayatını kaybetmiş, olayın ardından eşi M.S. cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.

AA

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