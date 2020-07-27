24 yıllık çiftin romantik tatili

36 yıllık denizci Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ile her yaz olduğu gibi mavi turda. Bodrum-Sarnıç Beach’e demir atan çift kıyıya çıkıp baş başa romantik bir yemek yedi. Daha sonra teknelerine geçtiler. Mehmet Aslantuğ’un eşine çay hazırlaması, ikramlarda bulunması dikkat çekti. Türkiye (1992) ve Avrupa Güzeli (1993) Arzum Onan (46) her zamanki gibi çok formdaydı.

Otel yerine tekne

1984’ten beri tekne tatilini tercih eden Mehmet Aslantuğ nedenini şöyle açıklamıştı: “Geniş banyolar, rahat kanepelerin ev sahibi bizler değiliz. Denizde tüplü-tüpsüz dalışlar, sualtı fotoğrafçılığı yapıyorum. Senaryo yazıyorum.” Aslantuğ, 24 yıllık eşi Arzum Onan ile tekneden yaptığı bir paylaşıma da şu notu düşmüştü: “İyi bir kaptan seyirden olduğu kadar, sevdadan da sorumludur.”