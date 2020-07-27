Magazin 24 yıllık çiftin romantik tatili

24 yıllık çiftin romantik tatili

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24 yıllık çiftin romantik tatili

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Her yaz olduğu gibi mavi tura çıkan çiftin romantik halleri dikkat çekti.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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36 yıllık denizci Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ile her yaz olduğu gibi mavi turda. Bodrum-Sarnıç Beach’e demir atan çift kıyıya çıkıp baş başa romantik bir yemek yedi. Daha sonra teknelerine geçtiler. Mehmet Aslantuğ’un eşine çay hazırlaması, ikramlarda bulunması dikkat çekti. Türkiye (1992) ve Avrupa Güzeli (1993) Arzum Onan (46) her zamanki gibi çok formdaydı.

Otel yerine tekne

1984’ten beri tekne tatilini tercih eden Mehmet Aslantuğ nedenini şöyle açıklamıştı: “Geniş banyolar, rahat kanepelerin ev sahibi bizler değiliz. Denizde tüplü-tüpsüz dalışlar, sualtı fotoğrafçılığı yapıyorum. Senaryo yazıyorum.” Aslantuğ, 24 yıllık eşi Arzum Onan ile tekneden yaptığı bir paylaşıma da şu notu düşmüştü: “İyi bir kaptan seyirden olduğu kadar, sevdadan da sorumludur.

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