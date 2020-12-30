Türkiye 24'üncü kez ceza kesilen adam: Bu maskeyi bana kimse taktıramaz

24'üncü kez ceza kesilen adam: Bu maskeyi bana kimse taktıramaz

Türkiye

24'üncü kez ceza kesilen adam: Bu maskeyi bana kimse taktıramaz

Esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeri müşteri alınca polisle tartıştı. Polislere 'Genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir'e 24'üncü kez ceza kesildi. Cimbir'in polise söylediği sözler ise 'pes' dedirtti.

30 Aralık 2020, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etmesi yasak ancak Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dükkan işleten bir esnaf bu kurala uymuyor. Esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartıştı. Dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, "Koronavirüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Maskesiz dolaştığı için polis ekiplerince karakola götürülen Cinbir'e 24'üncü kez kesildi. Polisle maske için tartışan Cinbir'in ''Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok'' sözleri 'pes' dedirtti.

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Çaycuma ilçesinde 13 yıldır tantuni dükkanı işleten Erkan Cinbir, corona virüsün olmadığını iddia ederek tedbirlere uymadı. İşyerinde de maske takma zorunluluğu olmadığını söyleyen Cinbir, şikayet üzerine gelen polislerle tartıştı. 23 kez kurallara uymayarak ceza yiyen Cinbir, bu sabah da Çaycuma Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Corona virüsün olmadığını insanların maske deneyi yapmak suretiyle zarar gördüğünü iddia eden Cinbir, suç duyurusu öncesinde açıklamada bulundu.

Cinbir, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde iş yerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) sebeplerinden ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Polisle 'Maske takma yetkin yok' tartışması

Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na ileten Erkan Cinbir, polis ekiplerinin verdiği maskeyi takarak girdiği adliye çıkışı maskesini çıkartarak sokağa çıktı. Adliye çıkışında açıklama yapmak isteyen Erkan Cinbir'e polis memurları müdahale etmek istedi.

Görevli polisin "Maskeni tak, açıklamanı yine yap" dediği Erkan Cinbir, "Abicim senin bana maske takma yetkin yok. Sen polissin" dedi. Bunun üzerine polis memuru da "Şov yapıyorsun" dedi. Cinbir, "Ben şov yapmıyorum. Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok. Sen beni neye göre alıyorsun" diye yanıt verdi. Cinbir, polis ekiplerince karakola götürüldü.

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