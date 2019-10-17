2.5 aylık bebeğini ağladığı için yastıkla boğarak öldürdü

DHA'nın haberine göre olay, 11 Ekim Cuma günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı arayarak 2.5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi.

Bunun üzerine otomobille eve gelen baba Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Doktor Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

Bebeğe otopsi yapıldı

Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.

Anneyi şüpheli tavırları ele verdi

Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı.

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Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.

İtiraf etti

Anne Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti.

Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük" dedi.