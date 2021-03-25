Türkiye 25 Mart koronavirüs tablosu

25 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye

25 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan korona tablosu internette merak konusu oldu. Peki 25 Mart 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

25 Mart 2021, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından henüz açıklanmayan günün koronavirüs tablosu belli olunca haberimizde yer alacak....

24 Mart koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

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