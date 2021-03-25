25 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından henüz açıklanmayan günün koronavirüs tablosu belli olunca haberimizde yer alacak....

24 Mart koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.



