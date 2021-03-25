25 Mart koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan korona tablosu internette merak konusu oldu. Peki 25 Mart 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?
25 Mart 2021, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanlığı tarafından henüz açıklanmayan günün koronavirüs tablosu belli olunca haberimizde yer alacak....
24 Mart koronavirüs tablosu
Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.
Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.