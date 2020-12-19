Türkiye 25 yaşındaki genç avukat 8. kattan atladı

25 yaşındaki genç avukat 8. kattan atladı

Türkiye

25 yaşındaki genç avukat 8. kattan atladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden atlayan 25 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

19 Aralık 2020, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B., iddiaya göre 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hayriye Sena B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B.’nin ev ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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