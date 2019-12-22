Hindistan'ın Surat şehrinde 271 'babasız' gelin, hayırsever iş insanı Mahesh Savani'nin desteğiyle evlendi. Masraflı düğünleriyle bilinen Hindistan'da Savani, 2010 yılından bu yana babası olmayan gelinleri yılda bir defa toplu bir düğünle evlendiriyor. Elmas sektöründe faaliyet gösteren Savani, bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğüne dikkat çekiyor. Tapi Nehri'nin kıyısında iki gün süren 'dev' düğünde, yerel medyanın paylaştığı haberlere göre Hintli gelinlerin yanı sıra Nepalli 5 müslüman gelin de vardı. 2012'de yapılan törende sadece 23 gelin varken, bu sayı seneler içinde katlanarak arttı. Savani, bu etkinliğe, babasız kadınlara yardımcı olmak başladığını belirtiyor.

Hindistan'da geleneksel düğünler, damatlara gelinin ailesi tarafından verilen hediyeler, ve 'şaşaa'larıyla biliniyor. Bu nedenle ülkede babasız veya yoksul ailelerden gelen kadınlar için evlenmek neredeyse 'imkansız' hâle geliyor. Ünlü iş adamı, 2008 yılında bir akrabasının babasının ölmesi ve tüm düğün masraflarını karşılamak zorunda kalmasıyla fikrin temellerinin atıldığını vurguluyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Savani, bugüne kadar 3 bin 172 babasız gelini evlendirdi.







