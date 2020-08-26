Türkiye 26 Ağustos corona virüs tablosu

26 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

26 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.


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