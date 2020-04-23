Türkiye 26 günlük karantina sona eriyor

26 günlük karantina sona eriyor

Türkiye

26 günlük karantina sona eriyor

Çanakkale'de Maltepe köyünde 26 günlük corona virüs karantinası sona erdi.

23 Nisan 2020, Perşembe 13:30 Son Güncelleme:
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, Çan Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla, 29 Mart tarihinde karantinaya alındı. 12 Nisan tarihinde karantina süresi dolan Maltepe köyünde, karantina süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı ancak dün alınan kararla, karantina süresinin dolduğu açıklandı.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Maltepe köyümüzde corona virüs ile mücadele kapsamında 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24.00 itibariyle karantina süresi sonlandırılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.

Öte yandan, Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde 26 günlük karantina süresince giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermedi.

DHA


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