Magazin 26 Kasım Cuma yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…
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26 Kasım Cuma yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…

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26 Kasım Cuma yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanallar…

26 Kasım 2021 Cuma yayın akışı televizyon severler tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Gündüz kuşağında yer alan yarışma ve reality programlarının ardından akşam kuşağında televizyon kanallarında herkesin zevkine hitap edebilecek film ve diziler yer alıyor. İşte, Kanal D, ATV, SHOW TV ve diğer kanalların 26 Kasım Cuma yayın akışı…

26 Kasım 2021, Cuma 09:40 Son Güncelleme:
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26 Kasım Cuma akşamında Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yer alırken, ATV’de yeni dizi Destan’ın ilk bölümü yeniden izleyiciyle buluşacak. Star TV’de ise Ata Demirer’in başrolde yer aldığı Hedefim Sensin filmi izleyiciyi kahkahaya boğacak. İşte, “Bugün televizyonda neler var?” sorusunun yanıtını veren 26 Kasım Cuma yayın akışı

26 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Evim Şahane
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Destan
  • 23:15 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:35 Şampiyon
  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 14:00 Bizim Köyün Kızları
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
  • 00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 03:00 Bizim Köyün Kızları
  • 05:00 Seksenler (Altyazılı)

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sana Söz
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Hedefim Sensin
  • 22:30 Hedefim Sensin

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 13:00 Kırmızı Oda
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 19:00 O Ses Türkiye
  • 20:00 Kırmızı Oda 
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Aziz
  • 23:45 Üç Kuruş

FOX YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam
  • 23:30 Orta Sayfa

 

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