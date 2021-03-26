Türkiye 26 Mart koronavirüs tablosu! Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

26 Mart koronavirüs tablosu! Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

Türkiye

26 Mart koronavirüs tablosu! Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

26 Mart 2021, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37’ye ulaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37’ye yükseldi. Test sayısı 37 milyon 433 bin 913’e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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