26 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 26 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 26 plaka nerenin plaka kodu? 26 plaka hangi şehir? 26 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
08 Kasım 2021, Pazartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 26 nerenin plaka kodu? 26 plaka hangi şehir? 26 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
26 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
26 plaka kodu Eskişehir ilimize aittir. Yolda giden bir aracın 26 plakalı olduğunu gördüğünüzde, bilinmelidir ki bu araç Eskişehir iline kayıtlıdır. Aynı zamanda Eskişehir ilinin posta kodu da, plaka kodundan hareketle 26000 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harf ve rakam kombinasyonu da, o aracın Eskişehir'in hangi ilçesine bağlı olduğunu göstermektedir. Örneğin Eskişehir ilçelerinden biri olan Odunpazarı'na verilmiş olan harf ve sayı kombinasyonlarını şu şekilde listeleyebiliriz:
D 0001 - D 9999
DA 001 - DZ 999
EA 001 - EZ 999
FA 001 - FS 999
FU 001 - FU 999
KA 001 - KZ 999
M 0001 - M 9999
MA 001 - MA 999
NA 001 - NZ 999
PA 001 - PZ 999