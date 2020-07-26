Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 22.15: Uzak Ara Eğlence

Pelin Akil'in sunduğu Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un jüri üyesi olduğu ‘Uzak Ara Eğlence’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak bazen de puan kazandıracak. Ödülü 300 kitaplık bir kütüphane olan yarışmanın ilk bölümüne oyuncu Hazal Kaya konuk jüri üyesi olarak katılacak.

TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar

Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında, Türk Sineması’nın önemli isimlerini ve emektarlarını konuk ediyor. Bu haftaki bölüme, ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan konuk olacak. İkili, keyifli bir sinema sohbetine imza atacak.





ATV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Kayıp Balık Dori

09:55 E.T

12:10 Bir Zamanlar Çukurova

15:10 Gençliğim Eyvah

18.40 ATV Haber

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Labirent: Son İsyan





KANAL D 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Nagazin D Pazar

13:00 Çatı Katı Aşk

16:45 Herkül: Efsane Başlıyor

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bana Masal Anlatma

22:15 Uzak Ara Eğlence





STAR TV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

12:45 Aramızda Kalsın

15:00 Delisin

17:00 Gurbetçi Şaban

18.45 Star Haber

20:00 Güldüy Güldüy Çocuk

22:00 Bir Demet Tiyatro





FOX TV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

12:30 Bay Yanlış

15:30 Şevkat Yerimdar

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:50 Bir Yusuf Masalı

06:50 Böyle Bitmesin

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Soru Küpü

15:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi





TV8 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

10:00 Masterchef Türkiye

14:00 Para Bende

15:30 Survivor 2020 Şampiyonun Hikayesi

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartrsi Sürprizi

13:00 Mavi Boncuk

14:45 Pis Yedili

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Köyden İndim Şehire

21:45 Banker Bilo

23:45 Gölde Dehşet





Kanal 7 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 Elif

08:50 Kalemci Kız

10:45 Başkent Kulisi

12:00 Elmalı Tabak

13:30 Gözlerim Sende

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Küçük Gelin Nazmiye





a2 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



