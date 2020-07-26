26 Temmuz Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
26 Temmuz Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 26 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
26 Temmuz 2020, Pazar 10:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 26 Temmuz 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 22.15: Uzak Ara Eğlence
Pelin Akil'in sunduğu Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un jüri üyesi olduğu ‘Uzak Ara Eğlence’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak bazen de puan kazandıracak. Ödülü 300 kitaplık bir kütüphane olan yarışmanın ilk bölümüne oyuncu Hazal Kaya konuk jüri üyesi olarak katılacak.
TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar
Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programında, Türk Sineması’nın önemli isimlerini ve emektarlarını konuk ediyor. Bu haftaki bölüme, ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan konuk olacak. İkili, keyifli bir sinema sohbetine imza atacak.
ATV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Kayıp Balık Dori
09:55 E.T
12:10 Bir Zamanlar Çukurova
15:10 Gençliğim Eyvah
18.40 ATV Haber
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Labirent: Son İsyan
KANAL D 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Nagazin D Pazar
13:00 Çatı Katı Aşk
16:45 Herkül: Efsane Başlıyor
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bana Masal Anlatma
22:15 Uzak Ara Eğlence
STAR TV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
12:45 Aramızda Kalsın
15:00 Delisin
17:00 Gurbetçi Şaban
18.45 Star Haber
20:00 Güldüy Güldüy Çocuk
22:00 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
12:30 Bay Yanlış
15:30 Şevkat Yerimdar
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:50 Bir Yusuf Masalı
06:50 Böyle Bitmesin
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Soru Küpü
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
TV8 26 Temmuz 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
10:00 Masterchef Türkiye
14:00 Para Bende
15:30 Survivor 2020 Şampiyonun Hikayesi
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartrsi Sürprizi
13:00 Mavi Boncuk
14:45 Pis Yedili
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
21:45 Banker Bilo
23:45 Gölde Dehşet
Kanal 7 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 Elif
08:50 Kalemci Kız
10:45 Başkent Kulisi
12:00 Elmalı Tabak
13:30 Gözlerim Sende
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Küçük Gelin Nazmiye
a2 26 Temmuz 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın