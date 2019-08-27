26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. ,Uluslararası üne sahip sanatçıların sahneye çıkacağı festivalde Devlet Opera ve Balesi gelecek sezonun iddialı yapımlarını yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

DOB'un gelecek sezondaki iki büyük ve ihtişamlı prodüksiyonu olan Carmen ve Aida operaları ilk kez Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.

BİZET'İN "CARMEN"İ İLE MUHTEŞEM AÇILIŞ!

Festivalin açılışı, Bizet'in ünlü ve sevilen operası "Carmen" ile yapılacak. İstanbul devlet opera ve balesi tarafından orkestra şefi Zdrav Kolazarov yönetiminde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül’de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösterilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eseri olan, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travagllni'nin sahneye koyduğu Carmen’de Bolşoy Operası solistlerinden Yulia Mazurova da sahneye çıkıyor.

Ukrayna'nın yerel halk danslarını modern baleyle birleştiren Pavel Vırsky Dans Topluluğu da 4 Eylül’de sahneye çıkıyor.

ÇAYKOVSKİ'NİN BAŞYAPITI "KUĞU GÖLÜ"

Çaykovski'nin şaheseri "kuğu gölü" ise, 8 Eylül’de, Viyana’nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"AIDA" OPERASI’NIN MUHTEŞEM PRODÜKSİYONU

12-13 Eylül akşamlarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından muhteşem "Aida" operası büyülü Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak. İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati'nin yöneteceği ve Bolşoy'dan solistlerin olacağı "Aida" sahnede atların geçit töreni yapacağı muhteşem bir prodüksiyonla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. "Aida" operasının12 Eylül’deki temsilinde Bolşoy'dan Anna Nechaeva, Ankara DOB'un dünya standartında baritonu Eralp Kıyıcı, Rus soprano Anastasia Boldyreva sahnede olacak. Aida'nın 13 Eylül'deki temsilinde ise tenor Efe Kışlalı, Franceska Tiburzi'nin sahneye çıkacak.

TÜRK OPERASI: “TROYA”

16 Eylül’de EXPO'da Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan "Troya" epik operası, 16 Eylül’de EXPO'da olacak. Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Troya Antalya Expo Center'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin kapanışı ise 18 Eylül’de Genel Müdür Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle yapılacak. Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Karahan’a eşlik edecek.

26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 18 Eylül'e kadar devam edecek.