27. dönem POMEM mülakat sonuçları, PA tarafından yapılan açıklamanın ardından POMEM sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde eğitim görmek isteyen adaylar öncelikle ön başvuruda bulunmuş, fiziki yeterlilik sınavına katılmıştı. Son olarak 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan binlerce kişi, şimdi, POMEM sorgulama ekranın açılıp açılmadığını kontrol ediyor.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, POMEM sözlü sınav sonuçlarının Ekim ayında açıklanması bekleniyor.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Diğer yandan sınav sonuçları adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE KADAR ETKİLİ?

POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamından oluşuyor.

Adayların başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınıyor.

Sözlü mülakat sırasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon tarafından adaylara konu ile ilgili sorular sorulabiliyor. Değerlendirmede ise adayın;

Özgüveni,

Konu hakkında bilgi düzeyi,

İfade etme yeteneği,

Kendisinden istenileni kavrama,

Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.