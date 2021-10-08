27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda başarılı olan lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın aday, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere 8000 bin aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanacak. Sonuçlar ise Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi pae.edu.tr’den duyurulacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın merakla beklediği 27. Dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Ne zaman açıklanacağına ilişkin de resmi bir bilgi paylaşılmadı. 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

POMEM mülakat sonuçları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri giriş puanının yüzde 50’si etkili olurken, Girişlerde, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve KPSS puanının yüzde 25'i değerlendirmeye alınıyor.

POMEM’e girişlerde ilk olarak fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına katılmaya hak kazanıyor.

Sözlü mülakat sırasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Ayrıca, komisyon tarafından adaylara konu ile ilgili sorular sorulabiliyor. Değerlendirmede ise adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Özgüveni,

İfade etme yeteneği,

Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere 5 ayrı kritere göre puan veriliyor ve her bir kriter 20’şer puan olarak üzerinden değerlendiriliyor. Böylelikle adaylar her kriterden tam puan alması halinde 100 puan elde ediyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.



