27 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz." ifadesini kullandı.

Bugün 45 bin 213 test yapılırken yeni vaka sayısı bin 372 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı bin 984 kişiye yükseldi.