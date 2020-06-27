Türkiye 27 Haziran corona virüs tablosu

27 Haziran corona virüs tablosu

Türkiye

27 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 1984 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 169 bin 182 oldu.

27 Haziran 2020, Cumartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz." ifadesini kullandı.

Bugün 45 bin 213 test yapılırken yeni vaka sayısı bin 372 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı bin 984 kişiye yükseldi.

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