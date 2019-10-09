Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6'lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova'nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı.

Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Zandalasini ile pota altından peş peşe sayılar bulurken, Iagupova da etkili oyununu sürdürdü. Zandalasini ve Sevgi Uzun'un peş peş attığı 3'lüklerle sarı-lacivertliler maçın 17. dakikasını 41-25 önde geçti. Farkı daha da açan Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34'e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı.

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'e takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazandı

Sarı-lacivertli oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ile Hidayet Türkoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Fenerbahçe'de oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol oyuncuları ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu'ndan aldı.

Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Fenerbahçe'den Iagupova seçildi. Iagupova'ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

AA