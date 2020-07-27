Türkiye 27 Temmuz günlük corona virüs tablosu

27 Temmuz günlük corona virüs tablosu

Türkiye

27 Temmuz günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, 27 Temmuz Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.


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