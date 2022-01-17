27 yıl sonra tecavüzden aklandı

26 Haziran 1987'de, şimdi 74 yaşında olan Joyce Watkins ve o zamanki erkek arkadaşı Charlie Dunn, Watkins'in dört yaşındaki yeğeni Brandi'yi almak için Kentucky'ye gittiler. Ertesi sabah Brandi'nin tepki vermediğini fark eden ikili onu Nashville Memorial Hastanesine götürdü. Buradaki doktorlar çocukta cinsel istismar ve kafa travması izleri saptadı. İkili Brandi ile sadece dokuz saat geçirdi ancak adli tabip yaralanmaların bu süre zarfında devam ettiği sonucuna vardı.

27 YIL SUÇSUZ YERE HAPİS YATTILAR

Bir yıl sonra, Ağustos 1988'de, Watkins ve Dunn birinci derece cinayet ve tecavüzden suçlu bulundular ve 2015'te şartlı tahliye edilmeden önce 27 yıl boyunca hapis yattılar. Ancak 1987 yılında yapılan tıbbi muayenenin metodolojisin pediatrik kafa travmasını tespit etmek için meşru bir yöntem olmadığı ortaya çıktı.

Joyce Watkins

Bu gelişme sonrası haksız yere hüküm giyen ve 27 yılını hapiste geçiren ikili aklandı. Ancak Charlie Dunn, 2015 yılında hapisteyken hayatını kaybetmişti.

"İTİBARLARINI GERİ GETİREBİLİRİZ"

Bölge Savcısı Glenn Funk CNN'e verdiği demeçte, 'Joyce Watkins ve Charlie Dunn masum. Onlara kayıp yıllarını veremeyiz ama itibarlarını geri getirebiliriz' dedi

Serbest bırakılmadan hemen önce hayatını kaybeden Dunn'ın kızı Jackie, WTVF'ye verdiği demeçte, 'Keşke babam bu güne tanık olmak için burada olsaydı' dedi.

Öte yandan, davada tecavüz ve işkence şüphelisi olarak adı geçen bir diğer isim de Brandi'nin 19 yaşındaki denizci kuzeniydi. Ancak hiçbir zaman sorgulanmadı.