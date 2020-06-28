28 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 28 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 309 olurken, bin 356 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 97'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 413 kişi iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı.







