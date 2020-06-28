Türkiye 28 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca son durumu açıkladı

28 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye

28 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

28 Haziran 2020, Pazar 21:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Koca, 28 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 309 olurken, bin 356 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 97'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 413 kişi iyileşti. 

Bakan Koca'nın paylaşımı

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı.


İlgili Haberler
YKS'den çıkan öğrenci corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıCorona virüs test ücreti belli oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sürecinde Gaziantep farkı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri: Muğla'da deprem