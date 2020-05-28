Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Mekanik 2: Suikast

Oyn: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones.

Yön: Dennis Gansel

Jason Statham’ın en sevilen filmlerinden ‘Mekanik 2: Suikast’, Kanal D’de yayınlanacak.

Özeti şöyle: Geçmişini geride bırakan kiralık katil Arthur Bishop, Gina ile sakin bir hayat yaşar. Fakat günün birinde Gina kaçırılır. Arthur, Gina’nın hayatına karşılık dünyanın farklı yerlerinde üç imkansız suikast gerçekleştirip kaza süsü vermek zorundadır.

TRT1 20.00: Ev Yapımı

‘Seksenler’ dizisinin oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Zeki için online kız isteyen Rasim Öztekin’i yeni bir sürpriz bekler. Kız tarafı, Öztekin Ailesi’nin evine nişan bohçası gönderecektir. Öte yandan, Sinan’ı oynayan Ali Fuad Pekzeren, ilk bölümde gölgesi gözüktüğü için Birol Güven’den para ister.





ATV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kara Kule

21:55 Stratton





KANAL D 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Taksi





STAR TV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 GORA





FOX TV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

23:30 Şevkat Yerimdar





TRT 1 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:30 Soru Küpü





TV8 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 4

21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)

23:45 Çakallarla Dans 4





Kanal 7 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 İyi Aile Robotu

09:40 Zeynep

11:00 Üç Makbul Dua

13:00 Kezban Yenge

14:35 Zengin ve Yoksul

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Yemin

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Şahmeran





a2 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











