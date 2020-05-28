28 Mayıs Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
28 Mayıs Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 28 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
28 Mayıs 2020, Perşembe 08:56 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Mayıs 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Mekanik 2: Suikast
Oyn: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones.
Yön: Dennis Gansel
Jason Statham’ın en sevilen filmlerinden ‘Mekanik 2: Suikast’, Kanal D’de yayınlanacak.
Özeti şöyle: Geçmişini geride bırakan kiralık katil Arthur Bishop, Gina ile sakin bir hayat yaşar. Fakat günün birinde Gina kaçırılır. Arthur, Gina’nın hayatına karşılık dünyanın farklı yerlerinde üç imkansız suikast gerçekleştirip kaza süsü vermek zorundadır.
TRT1 20.00: Ev Yapımı
‘Seksenler’ dizisinin oyuncularının kendi evlerinde çekim yaptığı ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Zeki için online kız isteyen Rasim Öztekin’i yeni bir sürpriz bekler. Kız tarafı, Öztekin Ailesi’nin evine nişan bohçası gönderecektir. Öte yandan, Sinan’ı oynayan Ali Fuad Pekzeren, ilk bölümde gölgesi gözüktüğü için Birol Güven’den para ister.
ATV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kara Kule
21:55 Stratton
KANAL D 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek İle Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Taksi
STAR TV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 GORA
FOX TV 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:45 ismail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim (tekrar)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
23:30 Şevkat Yerimdar
TRT 1 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Soru Küpü
TV8 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Memleketin Hazineleri
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4
21:45 Güldür Güldür Show (tekrar)
23:45 Çakallarla Dans 4
Kanal 7 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 İyi Aile Robotu
09:40 Zeynep
11:00 Üç Makbul Dua
13:00 Kezban Yenge
14:35 Zengin ve Yoksul
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Yemin
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Şahmeran
a2 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın