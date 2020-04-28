Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 13.00: Arda’nın Ramazan Mutfağı

Kendine has üslubu, sunum tarzı ve lezzetli yemekleri ile izleyicinin beğenisini kazanan şef Arda Türkmen, ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’ ile ekrana geliyor. Arda Türkmen bu bölümde; vücut direncinizi arttıracak şehriyeli tavuk çorbası, yapımı çok kolay mercimekli börek ve irmikli güllaç kup tarifi verecek.

ATV 21.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon finali)

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilir. Feyyaz, hakimiyeti tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan’ı öldürmeyi, ardından tüm masa üyelerini bitirmeyi planlar. İlyas, kimseye güvenmemesi gerektiğini anlar. Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında herkes tarafını seçer.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isim belli olacak.

Sinema Ekranı: Kuzular Kurtlara Karşı

D-Smart MovieSmart Family / 21.15 ANİMASYON

Yön: Andrey Galat.

Sihirli bir dünyada, koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gider. Ancak doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları, kurt sürüsünün yakınlardaki bir vadiye inmesiyle bozulur. Koyunlar, yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken, kurtlar da yaşlanan liderlerinin yerine yeni birini arar.

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ATV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar

21:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz





KANAL D 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Hekimoğlu

23:15 Masum





STAR TV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler





FOX TV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

23:30 Çalgı Çengi İkimiz

23:00 Prangalı Yarim





TRT 1 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40Sağlıklı Mutfak

06:25 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması





a2 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla

21:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:10 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk





Show TV 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu





TV8 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Yerli Sinema

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

20:00 Güldür Güldür Show





Kanal 7 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Geceler Yarim Oldu

11:05 Kezban Yenge

12:40 Adak

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf











