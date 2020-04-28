28 Nisan TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
28 Nisan 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 28 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
28 Nisan 2020, Salı 09:02 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 13.00: Arda’nın Ramazan Mutfağı
Kendine has üslubu, sunum tarzı ve lezzetli yemekleri ile izleyicinin beğenisini kazanan şef Arda Türkmen, ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’ ile ekrana geliyor. Arda Türkmen bu bölümde; vücut direncinizi arttıracak şehriyeli tavuk çorbası, yapımı çok kolay mercimekli börek ve irmikli güllaç kup tarifi verecek.
ATV 21.00: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon finali)
Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Burak Sergen’in rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da: Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilir. Feyyaz, hakimiyeti tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan’ı öldürmeyi, ardından tüm masa üyelerini bitirmeyi planlar. İlyas, kimseye güvenmemesi gerektiğini anlar. Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında herkes tarafını seçer.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isim belli olacak.
Sinema Ekranı: Kuzular Kurtlara Karşı
D-Smart MovieSmart Family / 21.15 ANİMASYON
Yön: Andrey Galat.
Sihirli bir dünyada, koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gider. Ancak doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları, kurt sürüsünün yakınlardaki bir vadiye inmesiyle bozulur. Koyunlar, yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken, kurtlar da yaşlanan liderlerinin yerine yeni birini arar.
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ATV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar
21:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Hekimoğlu
23:15 Masum
STAR TV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
FOX TV 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Şarkısı
23:30 Çalgı Çengi İkimiz
23:00 Prangalı Yarim
TRT 1 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40Sağlıklı Mutfak
06:25 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
a2 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla
21:35 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:10 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
Show TV 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
TV8 28 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Yerli Sinema
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 28 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Geceler Yarim Oldu
11:05 Kezban Yenge
12:40 Adak
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf