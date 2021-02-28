Türkiye 28 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

28 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Türkiye

28 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. İşte 28 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları...

28 Şubat 2021, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
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Şans Topu kazandırmaya devam ediyor. 28 Şubat 2021 tarihli Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 3-5-12-13-31-2 (Joker) oldu. 

Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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