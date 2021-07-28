Türkiye 28 Temmuz korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

28 Temmuz korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye

28 Temmuz korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 28 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19’la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.

Bakan Koca tabloyu "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" notu ile paylaştı.

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