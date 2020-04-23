Türkiye 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi

280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi

Türkiye

280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi

Konya'da yasadışı yollarla şehre getirilen 280 adet corona virüs test kiti ele geçirildi.

23 Nisan 2020, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasadışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İHA


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