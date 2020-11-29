Türkiye 29 Kasım corona virüs tablosu

29 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

29 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2020, Pazar 19:59 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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