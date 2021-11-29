Magazin 29 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

29 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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29 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Turgay Başyayla'nın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 29 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Turgay Başyayla bugün kaç puan verdi? 29 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

29 Kasım 2021, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 29 Kasım Pazartesi günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 29 Kasım Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Turgay Başyayla bugün kaç puan verdi? 29 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

29 KASIM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

29 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 21

Yeşim: 14

Miyase: 13

Dilek: 11

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