Türkiye 3 Ağustos corona virüste son durum

3 Ağustos corona virüste son durum

Türkiye

3 Ağustos corona virüste son durum

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 19:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.


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