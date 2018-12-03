Hadi bu akşam 20.30'da kullanıcısının karşısına çıkacak. 20 bin liralık ödül için yarışmacılar her bir soruya doğru cevap vermek zorunda... Bu akşamın ipucu soru ise belli oldu. Uygulama soruyu "Damlaya damlaya göl olur diyen hadiciler burada mı? Çünkü bugünün ipucu, birikim yapmayı seven ve yarınını düşünen hadiciler için geliyor. %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı ne olabilir?" şeklinde geçti.

CEVAP: BİREYSEL EMEKLİLİK (BES)

Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.

Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.