3 bölge için önemli yağış uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. CNN TÜRK Meteotoloji editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul ve çok sayıda kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve yağışların bugün 3 bölgede yoğunlaşacağının altını çizdi. İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle Marmaray'da ve otobüslerde yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Sosyal Tesisi'nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Yine kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle de yollar kapandı.

Seferlerde aksama

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.

Sürmeli açıklamasında, "Maalesef aşırı yağışlardan bir dalga daha var bugün içerisinde. Tekirdağ, Kırklareli çevresinde başlıyor, İstanbul'u içine alıyor, günün ilerleyen saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Zonguldak, Bolu çevrelerine ilerleyecek. Bugün 17.00-18.00 sularından itibaren başlayacak. 19.00-20.00-21.00'e de kalabilir. Yine içerisinde dolu, yıldırım, şimşek ve gök gürültüleriyle kendini gösterecek. Su baskınları da yapabilecek çapta kuvvetli bir sağanak yağıştan bahsediyoruz.

Bu tür yağışlar yaz tipi olduğu için havadaki yüklü su buharını bulduğu yere daha çok indiriyor. Havada kuvvetli bir karışım var, su buharı yoğun olduğu yerlerde daha çok indiriyor, su buharının olmadığı yerde daha az indiriyor. Birbirine komşu ilçelerin birinde olup birinde olmayabiliyor. Avrupa Yakası'nda başlayıp, Anadolu'ya geçecek oradan da Batı Karadeniz'e geçecek.

İkinci nokta Samsun-Ordu aralığı. Akşama doğru kuvvetli bir sağanak var. Yıldırıma dikkat, ağaç altına sığınmayın.

Üçüncü nokta Doğu Akdeniz. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye çevrelerinde de ağır kuvvetli sağanak yağışlar bekliyoruz" dedi.



