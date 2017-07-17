3 Dakikada Mucize Krem’ şimdi Türkiye’de

Pantene’in, teknolojinin sağladığı en son yeniliklerle formüle ettiği ‘saça derinlemesine nüfuz ederek kökten uca bakım yaparken, aynı zamanda saçların yumuşak olmasını ve parlak görünmesini sağlıyor. ‘Pantene Pro-V 3 Dakikada Mucize Krem’in tüm ihtiyaçlarınıza hitap eden 4 farklı çeşidi bulunuyor: Onarıcı ve Koruyucu Bakım, Saç Dökülmelerine Karşı Koruma, Doğal Sentez Güç ve Parlaklık ve Nem Terapisi.bu eşsiz ürünün ardındaki teknolojinin saçı nasıl dönüştürdüğünü açıklıyor: ‘Pantene Pro-V 3 Dakikada Etkili Mucizevi Krem; saç lifinde eşit olarak yayılan, onarıma ihtiyacı olan alanları belirleyen mikrorijit aktifleri hızla serbest bırakan akıllı teknolojiye sahip. Sonrasında yeni bileşenimiz, histidin, saç lifine nüfuz ediyor, oksitleyici mineralleri azaltıyor ve saçın içten dışa gücünü korumasına yardımcı oluyor. Sonuç? ‘Ağırlık’ hissi vermeyen yumuşak ve parlak saçlar.’‘Pantene 3 Dakikada Mucize Krem’e bayılıyorum! Her yıkamada kullanabileceğimi ve saçlarımı sadece 3 dakikada onardığını bilmek çok güzel... Yeni formülü saçlarımın yıpranmış bölgelerini güçlendiren ve onaran akıllı teknolojiye sahip. Üstelik kolayca durulandığı için saçımda kökten uca kullanabiliyorum. O benim yeni mucizem’ dedi.