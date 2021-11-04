Türkiye 3. doz aşı başlıyor! Üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı duyurdu
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3. doz aşı başlıyor! Üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı duyurdu

Türkiye

3. doz aşı başlıyor! Üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı duyurdu

Üçüncü doz aşı BioNTech mRNA aşısı olmuş kişiler için yapılmaya başlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 3. doz aşı kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu kimlere uygulanacak? Üçüncü doz koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenlerin 2. doz BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. 3. doz aşıda öncelik verilecekler belli oldu. Sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler 3. doz aşılarını bugünden itibaren yaptırabilecek. Sağlık Bakanı ayrıca MEB'in işbirliği ile okullarda yapılan koronavirüs tarama testleriyle ilgili de açıklama yaptı. İşte detaylar...

04 Kasım 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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BioNtech 3. doz aşı ile ilgili son dakika haberi detayları...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNtech 3. doz aşısının Bilim Kurulu'nda görüşüleceğini açıklamıştı. Üçüncü doz aşı için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kararı belli oldu ve yeni karalar 5 maddede sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech mRNA aşısı olmuş ve 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildiğini bildirdi. Sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler öncelikli olarak bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı:﻿﻿

3. doz aşı kimlere yapılacak? Üçüncü doz aşı ne zaman yapılacak?

mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek bugünden itibaren hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

Hamilelere aşı hatırlatması

60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

MEB tarama testleri

Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

Toplumsal bağışıklık

Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Türkiye’de dün 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin doza yükseldi.


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