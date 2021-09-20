Dünya 3. doz aşı uygulaması resmen başladı

3. doz aşı uygulaması resmen başladı

Dünya

3. doz aşı uygulaması resmen başladı

İtalya'da, yeni tip koronavirüse yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve hastalıklar karşısında savunmasız kişilere aşının 3. dozu bugünden itibaren uygulanıyor.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren İtalya’nın her yerinde kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere yönelik ek doz vermeye başlıyoruz. Bağışıklığı daha zayıf olanları korumak için önemli bir adım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bugünden itibaren kanser hastaları ve organ nakli operasyonu geçiren yaklaşık 3 milyon hasta için 3. doz uygulanacağı belirtildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 410 bin 9 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı ise 40 milyon 997 bin 762'ye ulaştı.

AA

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