3 düzensiz göçmen otomobil bagajından çıktı
Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
10 Eylül 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
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