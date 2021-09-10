Türkiye 3 düzensiz göçmen otomobil bagajından çıktı

3 düzensiz göçmen otomobil bagajından çıktı

Türkiye

3 düzensiz göçmen otomobil bagajından çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

10 Eylül 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.


Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.


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