3 gündür aranıyorlardı... Girne'de bulundular KKTC’de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş İ.K ile Y.K, saat 20.00 sıralarında Girne’de bulundu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi