3 gündür aranıyorlardı... Girne'de bulundular
KKTC’de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş İ.K ile Y.K, saat 20.00 sıralarında Girne’de bulundu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 2 Temmuz’da evlerinden çıkan iki kardeş İ.K ile Y.K, geri dönmemiş ve kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 2 Temmuz günü evden çıkan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, geri dönmedi. Endişelenen Küçük çifti, polise kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür haber alınamayan iki kardeşin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verilmişti:
"Küçük kardeşler halen bulunamamıştır. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."
DHA